Начальники генштабов стран ОДКБ обсудили в Москве ситуацию в Центральной Азии

«В рамках совместной работы согласованы позиции по военно-политическим аспектам обеспечения международной информационной безопасности и участию в ее продвижении на международной арене. Намечены основные усилия в ходе проведения мероприятий совместной подготовки», - заявил по итогам заседания Валерий Герасимов.

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