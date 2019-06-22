Начальники генштабов стран ОДКБ обсудили в Москве ситуацию в Центральной Азии
Ситуация в Центральной Азии стала главной темой на встрече начальников Генштабов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Заседание Военного комитета организации прошло в Москве под председательством Начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Представители России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии обсудили угрозы безопасности в регионе, а также обменялись мнениями о совершенствовании войск ОДКБ.
«В рамках совместной работы согласованы позиции по военно-политическим аспектам обеспечения международной информационной безопасности и участию в ее продвижении на международной арене. Намечены основные усилия в ходе проведения мероприятий совместной подготовки», - заявил по итогам заседания Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба особо отметил деловой и конструктивный настрой на работу участников встречи.
Кроме того, начальники генштабов обсудили участие военнослужащих стран ОДКБ в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы.