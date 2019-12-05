В ВВО состоялась масштабная проверка готовности подразделений антитеррора

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялись комплексные тренировки по противодействию терроризму.

Военнослужащие отработали действия по блокированию и ликвидации групп условных террористов, попытавшихся осуществить захват военных объектов.

К мероприятиям также привлекались военнослужащие подразделений военной полиции, которые отрабатывали задачи по задержанию и конвоированию условных нарушителей.

В ходе динамической части тренировки военнослужащие отработали порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты.

Военнослужащие также отработали вопросы эвакуации условно раненых, проведения инженерной разведки и проведения разминирования условных взрывных устройств, а также выполнили мероприятия по разведке с применением специальной аппаратуры и техники.

К участию были привлечены более трех тысяч человек, задействовано более 300 единиц боевой и специальной техники.