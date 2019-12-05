Патрулирование границы и бой с «террористами»: кадры учений военной полиции в ВВО
Военнослужащие подразделения военной полиции применили на учениях сирийский опыт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На полигоне Дивизионный в Бурятии военные полицейские провели патрулирование условной границы и отбили атаку условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На пути следования патруля инженерно-саперное отделение провело поиск самодельных взрывных устройств, растяжек, мин-ловушек. На одном из участков маршрута военные обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.
Затем условные террористы попытались завладеть оружием военных и вступили с ними в бой. Военнослужащие действовали профессионально и слаженно, «противник» был уничтожен.