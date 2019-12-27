В состав ВДВ войдут 18 новых воинских частей и подразделений

В формирования Воздушно-десантных войск России в следующем году будут включены 18 новых воинских частей и подразделений. Об этом доложил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на селекторном совещании в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В 2020 году предстоит решить ряд важнейших задач, основными из которых являются дальнейшее наращивание боевых возможностей войск, в том числе формирование 18 воинских частей и подразделений», - сказал он.

Сердюков подчеркнул, что в текущем году все мероприятия плана деятельности ВДВ выполнены в полном объеме.

Он также отметил, что в 2019 году в ВДВ было проведено более двух тысяч мероприятий. 95% воинских частей обеспечены современными тренажерами и учебными классами, которые позволяют совершенствовать профессиональные навыки всех специалистов на всех этапах подготовки.