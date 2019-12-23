Мороз и солнце: экипажи Ту-95МС отработали полеты в -30 градусов

Летчики авиаполка Дальней авиации встретили профессиональный праздник за штурвалами самолетов при температуре -30 градусов.

В Амурской области в свой профессиональный праздник экипажи самолетов Ту-95МС выполнили плановые полеты в условиях крайне низких температур.

«Во время проведения летной смены специалисты инженерно-технического состава отработали нормативы подготовки авиационной техники при температуре на земле ниже 30 градусов», - сообщили в Минобороны России.

Всего в полетах было задействовано до десяти стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Летный состав дальней авиации отработал взлеты и посадки, проход над взлетно-посадочной полосой на малой и предельно малой высоте, полет по маршруту и задачи навигационного обеспечения полетов.

«Во время выполнения полетных заданий особое внимание было уделено работе протиобледенительных систем, а также всех систем управления», - добавили в ведомстве.

Дальней авиации 23 декабря исполнилось 105 лет. Сегодня Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил, служит для решения стратегических и оперативных задач на всех стратегических направлениях.

В 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов. С соединениями и частями дальней авиации, а также подразделениями обеспечения проведено более 40 учений различного уровня.