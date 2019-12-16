Экипажи «Искандер-М» отразили массовый удар «противника» под Астраханью: видео

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр завершились учения, в которых были задействованы расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Курской области.

Военнослужащие отработали отражение нападения на колонну техники групп «противника», применивших оружие массового поражения. Экипажи «Искандер-М» выдвинулись на стартовые позиции и поразили наземные цели.

Группы боевого охранения ракетного комплекса в ходе проведения учений отработали блокирование нападавшего «противника» и уничтожение штатных и приданных средств мотострелковых подразделений основных огневых точек.

Учения длились в течение недели. В них приняли участие более 1200 военнослужащих, а также было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.