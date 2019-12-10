«Ларос-2019»: российские танкисты готовятся к старту учений с Лаосом

Военнослужащие танкового подразделения Восточного военного округа с Забайкальского края приняли вооружение и военную технику у армии Лаосской Народно-Демократической Республики для участия в первом в истории совместном российско-лаосском учении «Ларос-2019».

Вооруженные силы Лаоса предоставили российским военнослужащим свое вооружение и военную технику на период учения, в частности, танки Т-72МС, пулеметы ПКТМ, автоматы АКМ.

Совместное российско-лаосское учение пройдет в три этапа с 10 по 19 декабря на полигоне Бан Пэн.

Танковые подразделения ВВО примут участие в розыгрыше эпизодов учения, которое будет способствовать расширению военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, в том числе в противодействии международному терроризму.

Всего в первом в истории российско-лаосском учении «Ларос-2019» примут участие более 500 военнослужащих России и Лаоса.