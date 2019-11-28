Военная полиция РФ провела патрулирование по трем маршрутам в Сирии
В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Бир-Абар в провинции Ракка, Аджами - Мембидж, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо», - сообщил Боренков.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Камишлия - Таннурия - Кабур-Эль-Бид - Маашук - Дейрун-Ага - Камишлия и Квайрес - Джераблус - Али-Шар - Кюртак - Кабаджик - Холаки - Бир-Омар - Коран - Итвиран - Фуакани - Гариб - Ханик-Фаукани - Квайрес.
На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 15 обстрелов.
«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-Эд-Дувайри, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Калаз-Тахтани, Кульджок, Мамухия провинции Латакия; Эль-Харука, Эль-Джайед, Эль-Хуаш провинции Хама; Сукайят, Тамана, Кефрайя, Хан-Шейхун, Зайтуна провинции Идлиб», - добавил генерал-майор.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.