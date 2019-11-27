Итоги экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ подведут в Новороссийске

Официальная церемония подведения итогов и награждение офицеров, освоивших полный курс экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ, состоится 28 ноября 2019 года в Новороссийске. Об этом сообщили в Минобороны России.

Мероприятие завершит экспериментальную программу доподготовки, в ходе которой на полигонах военных округов и Северного флота последовательно проводился конкурсный отбор лучших офицеров по специальной методике.

Всего из 4500 участников эксперимента было сформировано сводное подразделение специального назначения численностью 30 человек.

За время прохождения этапов программы доподготовки офицеры получили необходимые знания и умения и выполнили семь специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке, каждый раз последовательно проходя через «четыре стихии»: сушу, воду, огонь и воздух.

В составе подразделения специального назначения участники освоили десантирование с вертолетов по-штурмовому, преодоление сложных участков горного ландшафта, переправ через водные преграды (на лодках, на тросах и под водой), организацию засад, выполнение упражнений боевых стрельб из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц, оборудование временных пунктов базирования и использование БПЛА.

В торжественном мероприятии, которое пройдет в морском культурном центре города Новороссийска, примут участие замминистра обороны начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов и замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Решение организовать дополнительную подготовку офицеров Вооруженных Сил на основе передового опыта ведения боевых действий, в том числе в Сирии, было принято в 2018 году министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.

Министерством обороны была разработана уникальная экспериментальная программа доподготовки офицеров и организована ее апробация. Ее реализация позволила развить у молодых командиров нестандартное мышление, проявить в них неординарные подходы к реализации необычных, нешаблонных решений.

Участниками экспериментальной программы стали молодые командиры, только начинающие свою карьеру, а также имеющие опыт руководства подразделениями.

После торжественного завершения эксперимента полученный опыт офицеры-финалисты теперь смогут передать своим подчиненным в войсках.