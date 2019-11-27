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ВКС РФ и военная полиция продолжают патрулирования в Сирии

Наталья Вальханская
22:18 27.11.2019
Российская военная полиция провела патрулирования по двум маршрутам в провинциях Ракка и Алеппо.
ВКС РФ и военная полиция продолжают патрулирования в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Каджла в провинции Ракка, Кобани - Марвах, Аджами - Авшария, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо», - сообщил генерал-майор.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Эль-Хура - Метрас - Квайрес.

При этом, по словам Боренкова, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 24 обстрела.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Калаз-Тахтани, Кинсибба, Санджека, Кермель, Сараф, Айн-Эль-Кантара провинции Латакия; Кара-Джурн провинции Хама; Эс-Салихия, Луайбда, Суккория, Шарки-Кафер-Дун, Телль-Эль-Мактаа, Хербет-Абдин, Сиди-Али провинции Идлиб», - отметили начальник ЦПВС.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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