Под прикрытием ВКС и военной полиции: жителям провинции Ракка раздали гумпомощь

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской Айн-Иссе. Там все еще неспокойно, поэтому раздача жизненно необходимых наборов для жителей города в провинции Ракка проходит под прикрытием вертолетов российских ВКС. Для обеспечения порядка иногда достаточно и тени многоцелевого Ми-35 на земле.

Внизу - вереница «КамАЗов» и «Уралов», а к месту выдачи гуманитарной помощи сходятся люди. Именно эту провинцию боевики запрещенной в России организации ИГИЛ раньше называли своим домом. Террористы здесь планировали свои действия, и сюда же отступали, когда нужно было перегруппироваться и восстановить силы. Существовали они в том числе и за счет местных жителей - забирали у людей продукты, лишали доступа к питьевой воде. Население целого города боевики превратили в нищих, рассказывают сами сирийцы.

«Я постоянно видел, как у бедных людей здесь не было воды и еды. Они страдали от голода и жажды и не было возможности что то изменить. У меня разрывалось сердце, когда я видел, как дети просят пить на улицах, ведь нечего было им дать. И не было работы, чтобы получить денег», - рассказал «Звезде» житель города Айн-Исса Азиз Аляль.

С тех пор, как боевиков отсюда выбили курды, положение улучшилось, но ненамного. По сути, регион до сих пор на грани гуманитарной катастрофы. Террористы разрушили инфраструктуру, повредили оросительные системы, а без этого на севере Сирии не может быть сельского хозяйства.

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Пакеты которые раздают российские военные из Центра по примирению враждующих сторон, кажется, небольшие, но их содержимое подобрано таким образом, чтобы хватило, как минимум, на несколько дней, передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев. Рис, мука, консервы - все самое необходимое. Это впервые, когда гуманитарную акцию проводят так далеко на севере в непосредственной близости от действия вооруженных сил Турции.

«При планировании гуманитарной акции в регионе мы уделили дополнительное внимание наращиванию сил безопасности и при проведении акции этому вопросу было уделено большое внимание. Были привлечены дополнительные силы военной полиции, с воздуха прикрывали вертолеты ВКС РФ», - заявил офицер ЦПВС Сергей Зинченко.

Население Айн-Иссы пять тысяч человек. За час российские военные раздали около трех тысяч пакетов с гуманитарной помощью. Здесь еще увидят российские грузовики с голубыми баннерами на бортах. Акция не разовая, в центре по примирению постоянно формируют новые комплекты.