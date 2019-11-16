Под прикрытием ВКС и военной полиции: жителям провинции Ракка раздали гумпомощь
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской Айн-Иссе. Там все еще неспокойно, поэтому раздача жизненно необходимых наборов для жителей города в провинции Ракка проходит под прикрытием вертолетов российских ВКС. Для обеспечения порядка иногда достаточно и тени многоцелевого Ми-35 на земле.
Внизу - вереница «КамАЗов» и «Уралов», а к месту выдачи гуманитарной помощи сходятся люди. Именно эту провинцию боевики запрещенной в России организации ИГИЛ раньше называли своим домом. Террористы здесь планировали свои действия, и сюда же отступали, когда нужно было перегруппироваться и восстановить силы. Существовали они в том числе и за счет местных жителей - забирали у людей продукты, лишали доступа к питьевой воде. Население целого города боевики превратили в нищих, рассказывают сами сирийцы.
«Я постоянно видел, как у бедных людей здесь не было воды и еды. Они страдали от голода и жажды и не было возможности что то изменить. У меня разрывалось сердце, когда я видел, как дети просят пить на улицах, ведь нечего было им дать. И не было работы, чтобы получить денег», - рассказал «Звезде» житель города Айн-Исса Азиз Аляль.
С тех пор, как боевиков отсюда выбили курды, положение улучшилось, но ненамного. По сути, регион до сих пор на грани гуманитарной катастрофы. Террористы разрушили инфраструктуру, повредили оросительные системы, а без этого на севере Сирии не может быть сельского хозяйства.
Пакеты которые раздают российские военные из Центра по примирению враждующих сторон, кажется, небольшие, но их содержимое подобрано таким образом, чтобы хватило, как минимум, на несколько дней, передает с места событий корреспондент «Звезды» Павел Ремнев. Рис, мука, консервы - все самое необходимое. Это впервые, когда гуманитарную акцию проводят так далеко на севере в непосредственной близости от действия вооруженных сил Турции.
«При планировании гуманитарной акции в регионе мы уделили дополнительное внимание наращиванию сил безопасности и при проведении акции этому вопросу было уделено большое внимание. Были привлечены дополнительные силы военной полиции, с воздуха прикрывали вертолеты ВКС РФ», - заявил офицер ЦПВС Сергей Зинченко.
Население Айн-Иссы пять тысяч человек. За час российские военные раздали около трех тысяч пакетов с гуманитарной помощью. Здесь еще увидят российские грузовики с голубыми баннерами на бортах. Акция не разовая, в центре по примирению постоянно формируют новые комплекты.