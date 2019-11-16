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ВКС РФ прикрыли российско-турецкий патруль на севере Сирии

Наталья Вальханская
22:00 16.11.2019
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло по маршруту Дейрун-Ага - Делави-Кара в провинции Хасеке.
ВКС РФ прикрыли российско-турецкий патруль на севере Сирии
© Фото: ТРК "Звезда"

Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

16 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага - Делави-Кара в провинции Хасеке.

«Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», - подчеркнул Боренков.

Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Эль-Хувейша, Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо.

«Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту Камишлия - Кабур-Эль-Бид - Дейрун-Ага - Муси-Гора - Кейшка - Ладка - Делави-Кара - Эль-Маликия - отм. 575 - Демир-Капу - Хибет-Тофла - Камишлия», - добавил генерал-майор.

По словам Боренкова, на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 22 обстрела. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Алеппо, Сабикия, Халаса, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Нахшеба, Сафсафа провинции Латакия; Хуайз провинции Хама; Сукайят, Хан-Шейхун, Тамана, Ум-Эр-Рджим, Шарджа, Зайтуна, Эс-Салихия провинции Идлиб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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