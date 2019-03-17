Спасти С-400: расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил ударный беспилотник «противника»

В Калининградской области на огневой рубеж вышли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Сплошная стена огня сметает все на своем пути, не оставляя противнику шансов. Скорострельность двух пушек - сто выстрелов в секунду. Так, смертоносно для «противника», на Балтфлоте стартовал отборочный этап конкурса по полевой выучке подразделений ПВО «Ключи от неба» в рамках АрМИ-2019.

Расчет гвардии капитана Тимура Сильченко, победителя всеармейского финала конкурса прошлого года, отрабатывает поражение не только воздушных, но и наземных целей. Так, например, отрабатывая ближнее прикрытие комплексов ПВО С-400 «Триумф» от всех современных и перспективных средств воздушного нападения ударных беспилотников «противника».

«Я взял тот же расчет, с которым выступал в том году. Впринципе, я на него надеюсь и знаю, что они меня не подведут», - сказал командир зенитного ракетно-пушечного комплекса.

Первенство, где встретятся лучшие из лучших, состоится летом. А победители финала примут участие в главном событии года - Армейских международных играх.

Ранее зенитчики Балтфлота провели боевые стрельбы из этих комплексов.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также живой силой противника.

Уникальная особенность ЗРПК «Панцирь-С1» заключается в возможности отслеживать цели и вести огонь на поражение, находясь в движении. Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки.