Российские военные раздали продовольственные наборы жителям провинции Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Расм-Укайриш провинции Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2072 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3281,8 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 26 февраля 2019 года амнистировано 55 414 человека.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 26 февраля 2019 года восстановлено 31 294 жилых дома, 141 медицинское и 819 образовательных учреждений. Отремонтировано 1012,1 км автомобильных дорог.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 26 февраля 2019 года возвратилось 224 573 человека.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия провинции Хама, Кинсиба, Вади-Басур и Калъат-Марза провинции Латакия, Умм-эр-Рджин (три раза), Захабия, Барагати, Абу-Омар и Ниха провинции Идлиб, района научно-исследовательского центра города Алеппо.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

