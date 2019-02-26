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В Совете Федерации обсудили успехи и задачи «Юнармии»

Роман Захаров
18:57 26.02.2019
На сегодняшний день юнармейское движение охватывает все российские регионы и насчитывает в своих рядах более 325 тысяч детей и подростков.
В Совете Федерации обсудили успехи и задачи «Юнармии»
© Фото: Юнармия, Официальная страница Движения, VK

Во вторник, 26 февраля, прошло расширенное совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «О реализации предложений министра обороны РФ Сергея Шойгу по участию членов Совета Федерации в проектах, направленных на развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения “Юнармия”». Помимо сенаторов, в нем принял участие первый заместитель начальника Главного военно-политического управления российских Вооруженных Сил Алексей Цыганков.

В ходе открытия мероприятия, глава Комитета Виктор Бондарев напомнил, что военно-патриотическое направление деятельности созданного в 2015 году «Российского движения школьников» конкретизировано в рамках отдельных указаний президента России Владимира Путина и представлено деятельностью общественных структур от силовых ведомств, среди которых наиболее масштабным на сегодняшний день является «Юнармия».

«Накануне 30-летия вывода войск из Афганистана из числа детей россиян-военнослужащих, проходящих службу в одной из наших воинских частей, расположенных в Белоруссии, сформирован первый юнармейский отряд “Гвардеец”. Думается, что это интересное начинание и его, по возможности, следует развивать», - напомнил Бондарев.

Он также рассказал, что в конце прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил председателю Совфеда Валентине Матвиенко реализовать совместную инициативу ведомства и верхней палаты по созданию сенаторами отрядов юнармейцев и организации военно-патриотической работы в школах, где они проходили обучение. Инициатива нашла поддержку и 15 января текущего года Комитет разработал «дорожную карту» по ее реализации. Как подчеркнул парламентарий, деятельность в регионах уже начата. Информация по итогам проделанной работы будет предоставлена в Комитет.

Как, в свою очередь, рассказал Алексей Цыганков, на сегодняшний день юнармейское движение охватывает все российские регионы и насчитывает в своих рядах более 325 тысяч детей и подростков. Кроме того, юнармейцы действуют на территории военных баз РФ за рубежом и в общеобразовательных школах при наших посольствах в Белоруссии и США.

«9 мая 2018 года в 28 городах 2 705 юнармейцев прошли в составе парадных расчетов, более 10 тысяч стали участниками торжественных прохождений войск в населённых пунктах… Юнармейцы являются участниками акций “Бессмертный полк”, “Георгиевская ленточка”, “Верни Герою имя”, “Правнуки победителей”, “Бессмертный полк моей школы”, “Миллион добрых дел”», – перечислил Алексей Цыганков.

Кроме того, он рассказал об увеличении количества летних лагерей «Юнармии» и экспедиций, а также о росте числа их участников. По словам Цыганкова, при поддержке российского оборонного ведомства активно развиваются центры военно-патриотического воспитания - «Дома “Юнармии”», совершенствуется инфраструктура парков «Патриот».

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