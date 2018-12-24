Активисты «Юнармии» отправили новогодние подарки сирийским детям

Новогодние подарки отправили детям сирийского города Скальбия активисты движения «Юнармия». В общей сложности они собрали более 600 наборов, в которые входят необходимые для школы предметы - рюкзаки, альбомы, краски и карандаши.

Кроме того, в каждый набор положили специальный презент - рисунок. Доставили подарки в Арабскую Республику специальным бортом Министерства обороны РФ, по такому случаю в школе даже отменили уроки.

Город Скальбия находится у самой границы Идлибской зоны деэскалации, сейчас в нем проживают около четырех тысяч беженцев, почти половина из них - дети.

Для самих юнармейцев первые 600 подарков - только начало масштабной акции. Под названием «Миллион добрых дел» она будет длиться целый год.