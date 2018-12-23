В Минобороны рассказали об особенностях подготовки летчиков дальней авиации в этом году

Сегодня в России - День дальней авиации.

Непревзойденное мастерство ее летчики показали на крупнейших маневрах «Восток-2018», на учениях ШОС и ОДКБ, а также в ходе беспосадочного трансатлантического перелета в Венесуэлу. Накануне профессионального праздника стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС совершенствовали одно из сложнейних действий - дозаправку в воздухе на высоте около пяти метров и на скорости 600 километров в час.

А командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Колыбаш рассказал об особенностях подготовки летчиков дальней авиации в этом году.

«Особенностью боевой подготовки в 2018 учебном году стала, прежде всего, высокая интенсивность проведения мероприятий, в том числе, с проведением практических пусков ракет. Особое внимание уделялось вопросам взаимодействия с другими родами авиации и ВМФ», - сказал командующий дальней авиацией.

Он заявил также о том, что впервые были выполнены практические пуски новых авиационных управляемых ракет на морском полигоне, по морской цели. Пуски произведены штатно, все ракеты поразили цель, что доказало высокую эффективность новых авиационных средств поражения.

Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другая авиатехника. Свое начало этот род авиации ведет от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», которая была создана ровно 104 года назад, по Указу императора Николая II.