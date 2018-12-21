До полного бака: кадры воздушной дозаправки стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС
Экипажи бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 выполнили тренировочные полеты продолжительностью от трех до восьми часов.
Фото: Сергей Александров
Полеты с дозаправкой в воздухе выполнили экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС накануне своего профессионального праздника.
В полетах были задействованы самолеты двух соединений дальней авиации, дислоцированных в Саратовской и Амурской областях.
Дозаправка проходила в дневное и ночное время на высотах около 5000 метров на скорости около 600 километров в час с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемый воздушный корабль.
Продолжительность перелета экипажей дальней авиации составила от трех до восьми часов.
Всего в плановых полетах было задействовано более десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.