До полного бака: кадры воздушной дозаправки стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС

Полеты с дозаправкой в воздухе выполнили экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС накануне своего профессионального праздника.

В полетах были задействованы самолеты двух соединений дальней авиации, дислоцированных в Саратовской и Амурской областях.

Дозаправка проходила в дневное и ночное время на высотах около 5000 метров на скорости около 600 километров в час с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемый воздушный корабль.

Продолжительность перелета экипажей дальней авиации составила от трех до восьми часов.

Всего в плановых полетах было задействовано более десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.