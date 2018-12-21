Новейший парашют «Арбалет-2» испытали десантники ВВО

В Забайкальском крае военнослужащие соединения специального назначения ВВО выполнили десантирование в тыл противника и уничтожение узла связи. Спецназ десантировался из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с использованием новейшей парашютной системы «Арбалет-2».

Для создания сложного тактического фона приземление осуществлялось на незнакомой местности, после чего разведчики выполнили нормативы по скрытной укладке парашютов и маскировке точки сбора.

В ходе динамической части учений разведчики в режиме радиомолчания совершили пятикилометровый марш-бросок в заданный район, где отработали задачи по уничтожению полевого узла связи условного противника.

Напомним, в новом учебном году для военнослужащих подразделений специального назначения и морской пехоты спланировано более девяти тысяч прыжков.

Ранее спецназ ЮВО совершил десантирование из парашютных систем «Арбалет-2» на Кубани.