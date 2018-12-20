Крейсер «Петр Великий» выполнил стрельбу по подводной цели в Баренцевом море

Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» успешно выполнил стрельбу противолодочными ракетами по подводной цели в Баренцевом море.

В ходе стрельб было отработано применение противолодочного оружия на реальной цели, в качестве которой на этот раз выступила атомная субмарина.

Как сообщает начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, стрельба прошла в штатном режиме и подлодку поразили с заданной точностью.

Также экипаж «Петра Великого» отработал в ходе маневров противолодочное маневрирование и уклонение от торпедной атаки. После чего корабль прибыл на главную базу Северного флота – Североморск.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» был передан Северному флоту в апреле 1998 года, и стал последним в своей серии. Мощности его ядерных реакторов хватило бы для обеспечения электричеством города на 200 тысяч человек. Длина всех коридоров корабля составляет 20 километров. «Петр Великий» является самым мощным ударным надводным кораблем в составе ВМФ России и самым тяжелым в мире из класса неавианесущих.