220 лет сложнейших операций и уникальных открытий: Военно-медицинская академия отмечает юбилей

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова отмечает 220-летие. Это одно из старейших учебных заведений Минобороны, которому мир обязан фундаментальными открытиями в различных областях изучения организма и здоровья человека. И это единственный вуз страны, в котором готовят военных медиков.

«Академия навеки прославлена такими именами, как Пирогов, Боткин, она стала центром подготовки тысяч врачей, которые вышли из ее стен за эти годы», - рассказывает начальник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Александр Фисун.

В стенах петербургской академии работали и работают лучшие медики и ученые. Здесь делал открытия в области физиологии Иван Сеченов, здесь же первый российский лауреат Нобелевской премии Иван Павлов проводил свои знаменитые опыты на собаках. А недавно в академии выполнили первую в стране успешную операцию по пересадке лица.

Конечно, долг военных врачей - спасать жизни на войне. Но в академии эту задачу понимают гораздо шире. Здесь, например, уже прошли лечение тяжелобольные дети из Сирии.

Ежегодно в Военно-медицинской академии оказывают помощь десяткам тысяч пациентов. Врачи берутся за самые сложные случаи. Но в старых корпусах академии уже давно не хватает места. Поэтому всего в нескольких шагах от исторических зданий была построена многопрофильная клиника - целый квартал площадью 150 тысяч квадратных метров.

Инициатором строительства многопрофильной клиники стал министр обороны Сергей Шойгу. Ее построили всего за 2,5 года. Семь зданий соединены между собой переходами. Клиника включает в себя лечебные отделения, а также учебный и научно-лабораторный корпуса.

«Академия получила новый клинический корпус на 630 круглосуточных лечебных мест, новую реанимацию, оперблок, но прежде всего кластер, который может включать в себя не только лечебный процесс, но и науку и обучение», - объясняет начальник клиники ВМА им. С. М. Кирова Анатолий Завражнов.