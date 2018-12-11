В Минобороны РФ прошло совещание высшего комсостава

Селекторное совещание под руководством первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.

Первый замглавы военного ведомства заслушал доклады руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса в части выполнения государственного оборонного заказа, а также руководителей центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, главнокомандующих видами и командующих родами войск.

О состоянии жизнедеятельности в войсках доложили командующие военных округов и Северного флота.

По итогам совещания Русланом Цаликовым были поставлены задачи и даны соответствующие поручения руководителям предприятий ОПК командованию видов и родов войск ВС РФ.