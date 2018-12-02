Сверхманевренный истребитель Су-30СМ доставили в авиаполк в Курской области

Авиаполк в Курской области получил очередной сверхманевренный истребитель Су-30СМ. Экипаж перегнал машину с завода в Иркутске, преодолев более пяти тысяч километров.

Это уже 23-й Су-30СМ, которую военнослужащие региона получили в рамках перевооружения части на новый тип самолета. Раньше полк летал на легких истребителях МиГ-29СМТ.

До конца года иркутский завод передаст Минобороны РФ еще один борт, который и завершит формирование второй эскадрильи.

Су-30СМ - это новейший российский всепогодный истребитель поколения 4++. Он может наносить высокоточные удары по земле, а двигатели с управляемым вектором тяги делают его непревзойденным противником в любом воздушном бою.