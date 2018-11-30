Небо под охраной: С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

На боевое дежурство в Хабаровском крае встала новая зенитная ракетная система С-400 «Триумф». Комплекс предназначен для поражения воздушных целей.

Торжественная церемония подъема пусковой установки прошла 30 ноября, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Ранее зенитчики после прохождения обучения, выполнили стрельбы на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. В ходе учений были успешно поражены скоростные цели, имитирующие полет крылатых ракет.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.