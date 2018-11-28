В Москве состоится заседание коллегии Министерства обороны России. Мероприятие пройдет под руководством главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

Члены коллегии выслушают доклады о выполнении майских указов президента России Владимира Путина. Речь также пойдет о поручениях главы государства по итогам совещаний в Сочи.

В рамках данного обсуждения участники коллегии обсудят и ход реализации плана деятельности Военно-морского флота России до 2020 года. Кроме того, будут обсуждаться предложения по созданию проекта государственного оборонного заказа на будущий 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года.

На повестке дня коллегии будут обсуждаться и другие темы. В их числе результат эксперимента по формированию соединений «нового типа» и предложения относительно оптимизации органов военного управления в части государственной экспертизы проектной документации. В мероприятии примут участие как руководящий состав ВС РФ, представители общественных организаций и органов власти.