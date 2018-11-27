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Российские военные передали сирийцам почти две тонны гумпомощи за сутки

Наталья Вальханская
22:28 27.11.2018
Представителями российского Центра по примирению была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Афтрисс провинции Риф-Дамаск.
Российские военные передали сирийцам почти две тонны гумпомощи за сутки
Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Афтрисс провинции Риф-Дамаск, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны», - заявил Соломатин.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2003 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3139,15 тонн.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», - добавил генерал-лейтенант.

Так, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Чекурджак, Икко, Эль-Хизаф, Кбана (дважды) провинции Латакия и юго-западной окраины города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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