Военные РФ провели гуманитарные акции в сирийских Хаме и Риф-Дамаске

В Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам, заявил руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В администрации населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дэйр-Эз-Зор проведена рабочая встреча с представителями местного самоуправления и комитетом примирения сторон по вопросам восстановления объектов инфраструктуры в провинции Дэйр-Эз-Зор.

«В населенном пункте Шейх-Рих провинции Хама проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов», - заявил Савченко.

Проведена адресная благотворительная акция в населенном пункте Барза провинции Риф-Дамаск, в ходе которой передано 25 инвалидных колясок, 25 полотенец, 25 теплых одеял.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1992 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3120,3 тонн.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», - отметили в Центре по примирению.

Так, в течение суток боевиками незаконных вооруженных формирований совершены обстрелы северо-западных пригородов Алеппо, населенных пунктов Нахшебба и Джубб-Эль-Мгара провинции Идлиб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.