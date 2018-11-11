Экипаж «Ярослава Мудрого» отразил атаку с воздуха на Балтике

Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» выполнил учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне флота в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В ходе учебных мероприятий было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевой части по обнаружению, классификации цели, её сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

В боевой стрельбе по воздушным целям был задействован зенитный ракетный комплекс «Кортик», способный надёжно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении различных воздушных средств условного противника с различных высот и направлений.

Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям.

Воздушные мишени были успешно поражены боевыми расчетами ЗРК «Кортик» с СКР «Ярослав Мудрый». Во время выполнения боевых стрельб экипаж отработал полный комплекс задач противовоздушной обороны надводного корабля в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей.

Стрельба проводилась в полигонах боевой подготовки Балтийского флота – вблизи побережья Калининградской области.