Водолазов-рекордсменов на ТОФ адаптируют к нормальным условиям

Водолазов Тихоокеанского флота, которые впервые в истории военно-морского флота России погрузились на 416 метров, выводят из-под повышенного давления и постепенно адаптируют к нормальным условиям. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Ранее подводники Тихоокеанского флота, водолазы научно-исследовательского института ВУНЦ ВМФ и военнослужащие экспедиционного отряда водолазов участвовали в погружение в Японское море. Специалисты использовали современный глубоководный водолазный комплекс ГВК-450, который был размещен на борту спасательного судна «Игорь Белоусов». После погружения на глубину 416 метров подводники обследовали морское дно и развернули флаг Российской Федерации.

Сейчас же водолазов-глубоководников постепенно адаптируют к нормальным условиям. Отмечается, что сегодня давление в комплексе барокамер соответствует глубине менее 200 метров, и к середине ноября водолазов выведут из барокамеры.