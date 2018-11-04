В центре Уфы прошла акция «Есть такая профессия - Родину защищать!»

В столице Республики Башкортостан впервые прошла акция Минобороны России «Есть такая профессия - Родину защищать!».Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Акцию посетили более трех тысяч человек, среди них и.о. главы Башкирии Радий Хабиров. Гости мероприятия смогли увидеть реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г», новейшие боевые машины разминирования БМР-3, танки Т-72 последней модификации Б3, а также нового робота «Кобра-1600».

Кроме того, гостей мероприятия угостили солдатской кашей и чаем, а также показали выступление спецназа и роты почетного караула ЦВО.

В по итогам акции более ста человек подписали контракт для прохождения военной службы.