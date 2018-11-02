Российско-пакистанский десант ликвидировал «банду террористов» на учениях

Ликвидацию условного противника, закрепившегося в горах, отработали российские и пакистанские военные на международных учениях «Дружба».

Мотострелки из РФ и бойцы спецназа Пакистана вместе выполнили учебно-боевые задачи на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря. Их задачей стал штурм населенного пункта, занятого «противником».

К месту проведения операции их доставили вертолетом Ми-17. Сначала по цели нанесли удар артиллеристы, а затем в бой вступили штурмовые группы.

«Мы - горное подразделение, не специализируемся на штурме зданий. Но мы перенимаем хороший опыт у наших пакистанских друзей», - рассказал «Звезде» разведчик-сапер 34-й отдельной мотострелковой (горной) бригады Южного военного округа Виктор Литвинов.

За российско-пакистанскими учениями следили и иностранные наблюдатели. Так, на финальном этапе присутствовали представители Вооруженных сил Ирана.

В следующем году пакистанские военные приедут в Россию для участия в учениях в горах Архыза.