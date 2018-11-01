Российские военнослужащие восстановили более 100 больниц и 250 школ в Сирии
В Восточной Гуте активно ведутся работы по разбору завалов. Мирные жители Восточной Гуты возвращаются в свои дома из лагерей беженцев.
Более ста больниц и 250 школ были восстановлены в Сирии при поддержке российских военнослужащих.
В настоящий момент с использованием строительной техники ведется работа по очистке улиц Восточной Гуты, которые ранее удерживали боевики. Многие дома не подлежат восстановлению. Они будут снесены, а на их месте построят новые.
После нескольких лет жители могут наконец-то вернуться в свои дома после нескольких лет, проведенных в лагерях беженцев. Горожане активно разбирают завалы, чтобы вернуться к прежней жизни. Некоторые жители уже открыли собственные магазины и пекарни.