Более ста больниц и 250 школ были восстановлены в Сирии при поддержке российских военнослужащих.

В настоящий момент с использованием строительной техники ведется работа по очистке улиц Восточной Гуты, которые ранее удерживали боевики. Многие дома не подлежат восстановлению. Они будут снесены, а на их месте построят новые.

После нескольких лет жители могут наконец-то вернуться в свои дома после нескольких лет, проведенных в лагерях беженцев. Горожане активно разбирают завалы, чтобы вернуться к прежней жизни. Некоторые жители уже открыли собственные магазины и пекарни.