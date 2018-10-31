Истребители ВВС Норвегии сопроводили ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Как сообщает Министерство обороны РФ, продолжительность полета составила более 10 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

После выполнения полета экипажи Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме базирования.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана.

При этом все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.