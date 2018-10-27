Спецназовцы ЮВО и Пакистана совершили восхождение на гору Джалаласар

Подразделения специального назначения России и Исламской Республики Пакистан совершили восхождение на гору Джалаласар в Пакистане высотой до 1,5 тысяч метров над уровнем моря в рамках совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2018».

Военнослужащим потребовалось пять часов для совершения 12-километрового марш-броска в экстремальных условиях. В нем приняли участие около 150 военнослужащих двух стран, в том числе более 70 военнослужащих мотострелковой (горной) бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесии.

Военнослужащие двух стран отработали задачи в горах, в том числе ориентирование в горно-лесистой местности, преодоление по воздушным переправам горных рек, скальные участки с применением горного снаряжения, а также оказание первой медицинской помощи и эвакуацию условно пострадавших.

На привалах военнослужащие выставляли наблюдательные посты, секреты, засады и действовали в разведывательном дозоре. Восхождению в горы предшествовали пятидневная совместная тренировка на скалодроме, в ходе которой отрабатывались различные способы преодоления скальных участков, наведение канатных переправ и изготовление страховочных систем.

Также спецназ двух стран отработал тактические действия –захват условного здания через окно, путем спуска по канату. Совместное российско-пакистанские военные учения «Дружба-2018», проходит с 21 октября по 4 ноября с.г. в Пакистане.

Первое совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводилось также на территории Пакистана в 2016 году. В этом году в учении принимают участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике. Всего в военных маневрах задействовано более 200 военнослужащих России и Пакистана.

Учение, направленное на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Мероприятие боевой подготовки проводится в населенном пункте Черат на базе центра подготовки подразделений специального назначения на высоте до 1,4 тыс. метров над уровнем моря.

На учении военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горах, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, а также ведению разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий.