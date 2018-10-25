Российские военные раздали тонну хлеба жителям Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

В районе Сахра-Авад на восточной окраине города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба.

В районах Эль-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат, Эль-Каласа города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям, оказавшимся в тяжёлом социальном положении.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1972 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3084,8 тонн.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации.

Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Джубб-Эз-Зарур (три раза) и Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, западных окраин и жилого района Халидия города Алеппо, населенного пункта Телль-Базам провинции Хама.

В результате минометного обстрела жилых кварталов города Алеппо получили ранения десять мирных жителей.

Также зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Тадеф провинции Алеппо со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в районе города Эль-Баб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.