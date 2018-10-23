Российские военные уничтожают «террористов» в Пакистане: кадры учений «Дружба-2018»

Российские военные вместе с пакистанскими коллегами отработали антитеррористическую операцию в рамках учений «Дружба-2018» в Пакистане.

Горные стрелки из Карачаево-Черкесии перенимали у местных подразделений спецназа специфический опыт борьбы с террористами и охотно делились собственными наработками.

«Мы больше работаем в горно-лесистой местности. Здесь у нас есть уникальная возможность поработать штурм с товарищами из пакистанской армии», - рассказал командир разведроты Егор Крайнов.

Российские военнослужащие вместе с пакистанскими коллегами провели штурм здания, которое было захвачено условными террористами.

Совместные учения «Дружба-2018» проводятся уже в третий раз. Условия суровые и вполне реалистичные - менее чем в ста километрах проходит граница с Афганистаном.