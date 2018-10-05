Ночной налет: учения «Поиск-2018» завершились разгромом лагеря «террористов»

Уничтожением условной бандгруппы завершились международные учения Организации Договора о коллективной безопасности «Поиск-2018».

В ходе завершающего этапа международных учений «Поиск-2018» комплексы беспилотной авиации Казахстана и Белоруссии, а также российские экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР Центрального военного округа обнаружили передовой отряд «незаконного вооруженного формирования» численностью до 150 человек. Пара многоцелевых истребителей Су-30СМ на скорости 800 километров в час выполнила бомбометание с использованием бортовых вычислительных систем с высоты 1000 метров по позициям противника. Пилоты армейской авиации на вертолетах Ми-17 с группами специального назначения на борту приземлились точно на указанную площадку десантирования личного состава. Завершила уничтожение выявленных сил «боевиков» с воздуха пара ударных вертолетов армейской авиации Ми-35.

На земле расчеты противотанковых ракетных комплексов «Фагот» точным попаданием уничтожили выдвигающуюся колону техники «противника». Подразделения блокирования с ходу вели массированный огонь всеми имеющимися средствами по живой силе «террористов», надежно перекрывая пути возможного отступления противника, завершили его окружение и последующее уничтожение.

Эти учения отличались совместным планированием боевого применения спецподразделений, сводных разведывательных и боевых органов, боевым слаживанием и практическим применением в горных условиях днем и ночью с практическим десантированием и боевой стрельбой.

В учениях «Поиск-2018» приняли участие подразделения вооруженных сил стран ОДКБ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всего в маневрах было задействовано около трех тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе - авиационной. От российской стороны на учения привлечены разведывательные подразделения, а также подразделения специального назначения Центрального военного округа – более 300 военнослужащих, два самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».