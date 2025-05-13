Саперы разминировали эвакуационные пути на Харьковском направлении

Саперы штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» разминировали пути эвакуации на Харьковском направлении спецоперации. Навыки саперного дела специалисты получили в ходе инженерной и тактической подготовки, проходящей в тыловых районах.

Боевики ВСУ регулярно дистанционно минируют тропы для эвакуации, подвоза продовольствия и боеприпасов. Поэтому без работы саперы долго не сидят.

Ночью разведка зафиксировала очередной гексакоптер националистов «Баба-яга». Уже утром был обнаружен замаскированный сброс. С помощью саперной «кошки» произвели его траление. Так бойцы проверяют мину на наличие вибрационных датчиков. После этого сброс уничтожили накладным зарядом.

«Общаемся с саперами, они нам подсказывают, как все монтировать правильно, как накладывать заряд, как ликвидировать неразрывы при помощи "кошек". Всему обучают, количество знаний пополняется с каждым разом. Ходим, просматриваем все. Недавно погиб наш товарищ, наехал квадроциклом на неразрыв. После этого мы более усиленно просматриваем тропы и дороги для эвакуации, подвоза боеприпасов и продовольствия», - рассказал штурмовик с позывным Малыш.

Расчистка троп и дорог от дистанционного минирования - одна из важнейших задач вблизи с линией боевого соприкосновения. По ним проходит в том числе обеспечение бойцов необходимыми боеприпасами, продовольствием и материальными средствами.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.