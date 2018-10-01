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Это большущий блеф - экс-командующий ЧФ о планах США по морской блокаде России

Александра Арсентьева
11:40 01.10.2018
Соединенные Штаты хотят воспрепятствовать поставкам российских энергоресурсов на Ближний Восток.
Фото: U.S. Navy

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Штаты могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее нефти и газа на Ближний Восток. Он считает, что импорт энергоресурсов является единственным источником дохода для экономики России, поэтому Москва ведет на Ближнем Востоке такую активную политику.

Это заявление главы МВД США прокомментировал «Звезде» экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов.

«Я думаю, это большущий блеф, потому что мы тоже обладаем определенными силами и, как говорится, не пальцем деланые и готовы вести конвойную службу в районе Сирии и охранять все суда, которые будут выходить», - заявил он.

«Если они хотят морского конфликта, то они это дело получат, но а если нет, то пускай с извилинами своими в мозгах разберутся, а не так, что одна извилина и та прямая», - добавил Комоедов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал американскому министру подумать о реакции России на попытку заблокировать морские порты и танкеры энергоносителями.

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