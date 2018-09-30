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Необычное «спасибо» российским военным прозвучало на авиабазе Хмеймим

Алексей Савелов
07:02 30.09.2018
Сирийский детский ансамбль «Гвоздика» выступил перед военнослужащими российской авиабазы с песнями на русском языке.

Сирийский детский ансамбль «Гвоздика» выступил перед военнослужащими российской военной базы Хмеймим. Выступление стало благодарностью российским военным за их поддержку.

Для российских военных прозвучали песни на русском языке в сопровождении военного духового оркестра.

«Важность огромная. Это дети. Многие военнослужащие имеют своих детей. Глядя на них - это радость вспомнить своих детей. Песни, которые исполняются, они на сердце у каждого из нас», - сказал заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Юрий Ореховский.

Участники творческого коллектива «Гвоздика» сегодня изучают русский язык в школе как второй иностранный.

«Проект русского языка начали в школах четыре года назад как второго иностранного. Теперь в школах такое наказание, если кто хулиганит на уроке - перевод на французский язык. Русский язык - такой спрос!» - сказала она журналистам.

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