Необычное «спасибо» российским военным прозвучало на авиабазе Хмеймим

Сирийский детский ансамбль «Гвоздика» выступил перед военнослужащими российской военной базы Хмеймим. Выступление стало благодарностью российским военным за их поддержку.

Для российских военных прозвучали песни на русском языке в сопровождении военного духового оркестра.

«Важность огромная. Это дети. Многие военнослужащие имеют своих детей. Глядя на них - это радость вспомнить своих детей. Песни, которые исполняются, они на сердце у каждого из нас», - сказал заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Юрий Ореховский.

Участники творческого коллектива «Гвоздика» сегодня изучают русский язык в школе как второй иностранный.