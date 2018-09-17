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«Меня опередил мичман Северного флота»: Шойгу рассказал о первом жертвователе на Главный храм ВС РФ

Павел Настин
18:29 17.09.2018
Первое пожертвование на храм составило две тысячи рублей.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Первое пожертвование на Главный храм Вооруженных Сил России сделал военнослужащий Северного флота. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Я хотел быть первым, кто сделает взнос, но так получилось, что меня опередил мичман Северного флота, который пожертвовал две тысячи рублей», - заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия».

Министр обороны также выразил надежду, что новый храм станет одним из центров притяжения верующих.

«Очень надеемся на то, что это будет действительно народный храм. Здесь мы предполагаем большой центр патриотического, духовного воспитания, и конечно, возрождения традиций нашей страны и нашей армии», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу сделал первое пожертвование на строительство Главного храма Вооруженных Сил РФ.

О принятом с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решении по созданию Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в честь Вознесения Христова Сергей Шойгу объявил 4 сентября в ходе селекторного совещания с участием руководящего состава Вооруженных Сил РФ.

Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Его украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России.

Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение Главного храма Вооруженных Сил РФ будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресение», на сайте которого указаны финансовые счета для пожертвований всех желающих.

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