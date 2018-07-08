Масштабными учениями отметила годовщину своего создания 20-я армия ЗВО

Масштабными учениями отметили в Воронежской области 75-ю годовщину формирования 20-й гвардейской армии Западного военного округа. Новейшие образцы вооружения и техники, слаженная работа подразделений - даже в праздник ее бойцы демонстрируют отточенные навыки и высокий профессионализм.

Поздравить военных приехал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он отметил героизм солдат и офицеров армии, проявленный в 1943 году при разгроме немецко-фашистских войск.

Двадцатая гвардейская армия Западного военного округа на сегодняшний день - одно из самых крупных соединений вооруженных сил страны. Ее военнослужащие постоянно участвуют в наиболее значимых событиях военной жизни страны: Армейские международные игры, многочисленные учения и маневры с участием иностранных государств, испытания сверхсовременных вооружений, которые еще не поступили в войска серийно.

В честь сегодняшней даты и в память о героях Курской дуги, освобождения Праги и штурма Берлина в Воронеже возложили цветы к Вечному огню.