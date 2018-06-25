Водолазы разминировали сотни опасных боеприпасов времен Войны у порта Владивостока: видео

Водолазы Тихоокеанского флота провели сложнейшую операцию по обезвреживанию боеприпасов времен Великой отечественной войны, найденных в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке. Операция длилась дольше недели.

Боеприпасы были найдены непосредственно рядом с причальными стенками торгового порта, что делало их разминирование еще более сложным. Для операции привлекли группу из десяти водолазов-подрывников под командованием капитана 3 ранга Алексея Любимова и двух специальных судов.

Снаряды и мины, по мнению специалистов, были потеряны при погрузке их на морской транспорт в военные и послевоенные годы. Боеприпасы ушли в ил. Однако со временем крупные грузовые суда размыли илистый грунт винтами. Оказалось, что морское дно рядом с портом на несколько десятков метров буквально устлано снарядами.

За неделю опасной работы водолазы-подрывники извлекли со дна около 350 боеприпасов. Снаряды и мины отправлялись на борт рейдовых катеров и помещались в контейнеры с песком, оттуда перевозились к дальнему причалу, где ждал специальный транспорт, а после следовали на полигон для контролируемого уничтожения. Все участники уникальной операции будут представлены к наградам.