В ЮВО началась плановая командно-штабная тренировка

Под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова в штабах округа, объединений и соединений началась плановая командно-штабная тренировка, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«Вместе с военнослужащими органов военного управления по сигналу военной тревоги подняты подразделения связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты», - сказал он.

По его словам, командиры и штабы в течение трех суток отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил при планировании условной кризисной операции, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

«На первом этапе учений органы военного управления развернут рабочие места в повседневных пунктах управления. По команде отдельные группы штабов переместятся в подвижные пункты управления, которые развернуты в полевых условиях», - пояснил Астафьев.

И добавил, что по решению командующего войсками ЮВО в полевых пунктах управления офицерам предстоит отработать задачи управления разведывательно-огневыми и ударными контурами при нанесении поражения целей условного противника.

«Для имитации огневого поражения командиры соединений задействуют артиллерийские батареи, ракетные расчеты и авиационные пары армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации», - рассказал начальник пресс-службы.

Кроме того, в целях обеспечения охраны полевых пунктов управления в войсках округа впервые задействуют войсковые подразделения военной полиции. При этом диверсионные группы условного противника, сформированные из числа военнослужащих спецназа, совершат попытки нападения на пункты управления.

В учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие более четырех тысяч военнослужащих и задействовано около тысячи единиц военной техники.