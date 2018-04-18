Названы сроки и задачи учений объединенной системы ПВО стран СНГ

Учения объединенной системы ПВО стран СНГ пройдут в августе в столице Белоруссии Минске. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

Совместное компьютерное командно-штабное учение будет носить название «Региональная безопасность - 2018», уточнил он.

Во время маневров «Региональная безопасность - 2018», помимо прочего, будут смоделированы боевые действия в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и России в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Цель этого - совершенствование единой системы ПВО двух государств и повышение эффективности российских и белорусских войск.