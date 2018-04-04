Командующий рассказал, как ведется работа по передислокации Каспийской флотилии

Командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Сергей Пинчук сообщил о ходе работ по ее передислокации в Дагестан. Об этом сообщает официальный печатный орган Министерства обороны России газета «Красная звезда».

По его словам, уже сегодня активно ведется строительство инфраструктуры военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд.

«Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья», – отметил Пинчук.

Он добавил, что для размещения судового и корабельно-катерного состава началось строительство гидротехнических сооружений и причалов в Махачкале. Кроме того, ведется подготовка к строительству объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность, а также складской зоны и учебно-тренировочного комплекса.

«В результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Дислокация кораблей будет организована на море в непосредственной близости от полигонов боевой подготовки», – заявил Пинчук.

По словам контр-адмирала, наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота.

Пинчук сообщил, что в рамках реализации программы строительства и развития ВМФ флотилия будет продолжать получать новые корабли, а также современные образцы вооружения и техники. Он отметил, что все работы по передислокации флотилии будут реализовываться синхронно.

Напомним, второго апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Каспийская флотилия будет перебазирована из Астрахани в дагестанский Каспийск.