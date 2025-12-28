Экипажи Ту-142МК Северного флота попали в Книгу рекордов ВС РФ

Экипажи самолетов Ту-142МК Северного флота внесены в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации за первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Нетривиальная задача была выполнена в ходе одного из этапов учений Военно-Морского Флота. Летчики выполнили специальный полет в отдаленные районы Арктики, в ходе которого совершили уникальную дозаправку самолета в воздухе. Общий налет составил порядка 30 часов.

Успешное выполнение данной задачи подтвердило высокие возможности самолетов Ту-142МК, а также возможность их активного применения в любой точке Арктического региона для решения задач противолодочной обороны и контроля надводной обстановки.

Подготовке военных летчиков Северного флота уделяется большое внимание. Так, в конце прошлого года, они провели учебно-тренировочные полеты с отработкой дозаправки в воздухе. В небо поднялся летающий танкер Ил-78. Его экипажу предстояло провести в небе более шести часов. На высоте около пяти километров к нему «подходили» самолеты-приемники, после чего происходила дозаправка их топливом. За один вылет Ил-78 может снабдить горючим до 10 бомбардировщиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.