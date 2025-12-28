Командующий Балтфлотом исполнил мечту школьника полетать на вертолете

Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин исполнил мечту 11-летнего Савелия из города Балтийск Калининградской области. Савелий участвовал в благотворительной акции «Елка желаний». Он хотел полетать на военном вертолете вместе с братом.

Сергей Липилин снял с елки открытку с пожеланием балтийского школьника. Отец Савелия участвует в специальной военной операции с первого дня.

В канун Нового 2026 года Савелий с мамой и братом поехали на аэродром морской авиации Балтфлота, на котором базируются вертолетный полк. Военные провели для них небольшую экскурсию. Командир полка Евгений Халиков рассказал о разных вертолетах, которые используют в морской авиации. Он показал многоцелевой вертолет Ми-8 и рассказал о его возможностях.

Потом Ми-8 взлетел. Дети вместе с мамой смогли посмотреть сверху на побережье Калининградской области, пролетать над деревьями, маневрируя на высокой скорости и предельно малой высоте. Потом летчики посадили Савелия на место бортового техника, чтобы он почувствовал себя частью экипажа. В конце экскурсии детям вручили сладкие подарки от Деда Мороза.

Мальчик рассказал, что у него захватывало дух в момент взлета и снижения, а также полета на малой высоте. По словам Савелия, ему было немного страшно, но он хочет полетать еще.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов исполнил мечты сестер Василисы и Елизаветы из Курска и мальчика Ильи из Саратовской области. Они посетили Центральный парк «Патриот», «Кремлевскую новогоднюю елку», музейный комплекс «Дорога Памяти» и Главный храм Вооруженных Сил РФ в Подмосковье. Дети также побывали на 75-метровой звоннице и участвовали в «Зимнем фестивале» на Соборной площади.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.