«Заходить старались в туман»: штурмовики рассказали, как освобождали Братское

Минобороны России показало кадры, на которых штурмовики ВС РФ рассказали, как освобождали поселок Братское в Днепропетровской области. Уточняется, что населенный пункт заняли бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток».

Штурмовыми подразделениями группировки «Восток» был занят крупный район обороны противника. Его площадь составляла более 9 квадратных километров.

«В населенный пункт заходили через лесополосу. Наша задача была - обезвредить минные поля. Заходили ночью, потому что дронов в это время меньше. Шли через путанку, мины, преодолевали все вручную. Пончо накидывали, проходили участок, потом убирали и двигались дальше. На полигоне нас этому учили, но в бою становишься сплоченнее - начинаешь понимать друг друга без слов. Полигон, конечно, много дает. И для тебя, и для других. Все лучше осознают, как действовать. Проще надеяться, что тебя прикроют, и сам знаешь, что прикроешь», - рассказал штурмовик с позывным Фартовый.

Штурмовик с позывным Кулик рассказал о сложностях, которые возникли у наших бойцов при освобождении села. Необходимо было преодолеть проволочные заграждения - «путанку». С воздуха угрожали «птички», беспилотники противника.

«Заходить старались в туман, чтобы меньше видимости было. Путанку преодолевали, где-то пончо помогало: застелил, прошел, убрал и дальше идешь. В туман мне проще - не видно. Определил сектор, подошел незаметно, отработал. Потом уже остальные подтягиваются, снова выставляем сектора и двигаемся. Один фланг берет на себя, другой - соседний», - объяснил Кулик.

Штурмовик рассказал о том, как проходил ближний бой. Опорный пункт боевиков был серьезно укреплен и подготовлен. Бойцы проанализировали, с какой стороны к нему лучше подступиться.

«Один отвлекает на себя, другая группа подбирается ближе. Когда подошли вплотную, по нам начали работать - РПГ, пулемет. Они были на возвышенности, мы внизу, отойти уже не могли. Наш пулеметчик сначала не видел, а потом встал и начал отрабатывать стоя», - поделился Кулик.

Боец с позывным Атлас отметил, что при штурме очень помогала погода. Он объяснил, что сперва ведется тщательное наблюдение, чтобы захватить противника врасплох. Он добавил, что зачастую боевики сдаются только тогда, когда у них заканчиваются патроны. При этом многие в ВСУ вообще «не хотят воевать».

«Я из Якутии. С малых лет на охоте. Мне это помогает. Оружие у нас всегда с собой чистое, все нормально, стреляем метко. Делаем все тихо. Мы охотники. Наши предки нас этому научили. Это очень помогает», - рассказал Атлас.

В Минобороны России ранее сообщили, что в ходе освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» зачистили более 170 зданий и строений, которые удерживали подразделения ВСУ. В ходе освобождения Братского противник понес серьезные потери в живой силе и технике, также было уничтожено более десятка роботизированных платформ и тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».

Поселок Братское имеет важное тактическое значение. Его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Это создает выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовиков группировки «Восток».

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.