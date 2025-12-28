МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ в ответ на атаку по резиденции Путина ударили «Орешником» по целям на Украине

Атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области киевский режим предпринял в ночь на 29 декабря 2025 года.
09-01-2026 08:57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня ночью российская армия, в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области, нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по целям на территории Украины.

Били высокоточным оружием наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотниками, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сообщается, что все цели удара достигнуты. Поражены объекты производства БПЛА, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны предупредили, что любые террористические действия Украины и впредь не останутся без ответа.

Напомним, в ночь на 29 декабря резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области атаковал 91 беспилотник боевиков киевского режима. Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее терроризмом и попыткой сорвать мирные усилия Владимира Путина и Дональда Трампа на украинском треке. Позже наши военные передали американским коллегам материалы с расшифрованными данными с одного из сбитых БПЛА. Их вручили представителю аппарата военного атташе при посольстве США. Данные безоговорочно свидетельствуют о том, что целью Киева был один из объектов резиденции Путина.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Украина #орешник
